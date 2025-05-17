SOIREE PAS- DOMAINE CAN GELY ET L’ARTISTE PELIKAN Villemolaque
SOIREE PAS- DOMAINE CAN GELY ET L’ARTISTE PELIKAN Villemolaque, dimanche 18 mai 2025.
SOIREE PAS- DOMAINE CAN GELY ET L’ARTISTE PELIKAN
16 RUE DE LA MARIANDE Villemolaque Pyrénées-Orientales Lundi
Soirée Producteur artiste – spectacle.
A partager sans modération.
Situé sur la commune de Trouillas, le Domaine Can Gely c’est avant tout une histoire de famille de père en fils et depuis trois ans de petit-fils. ‘Nous cultivons une 60aine d’ha…
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2025-05-18 18:30:00
fin : 2025-05-18
16 RUE DE LA MARIANDE
Villemolaque 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie
L’événement SOIREE PAS- DOMAINE CAN GELY ET L’ARTISTE PELIKAN Villemolaque a été mis à jour le 2024-10-07 par 066 OTI ASPRES-THUIR