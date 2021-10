Soirée partagée : Premiers soli Studio Le Regard du Cygne, 22 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 22 novembre 2021

de 20h à 21h30

Le mardi 23 novembre 2021

de 20h à 21h30

payant

En partenariat avec Danse Dense #lefestival

Nina Vallon, artiste soutenue par le Paris Réseau Danse et accompagnée par Danse Dense, compose en collaboration avec le Regard du Cygne et Danse Dense #lefestival une soirée dédiée aux premiers soli de quatre femmes chorégraphes. De la fragilité d’un premier geste chorégraphique jusqu’à la puissance d’une voix artistique forgée, cette traversée met en lumière la façon dont une identité chorégraphique se construit par cet acte fondateur qu’est le solo.

Au programme

An H to B (1997) Compagnie K622 -Mié Coquempot

Interprétation Alexandra Damasse / Production : K622 – Mié Coquempot / Coproduction (1997) : CCN de Tours sous la direction de Daniel Larrieu

On The First Counterpoint (2007) Nina Vallon

Chorégraphie et interprétation Nina Vallon / Piano Joana Schweizer / Musique J.-S. Bach / Regard extérieur (création) Thierry De Mey / Production : As soon as possible / © Jo-Grabowski

ÖSTERREICH | Autriche (épisode de BARBARE | European Museum of Translation, 2020) Mélodie Lasselin

Conception et textes Simon Capelle et Mélodie Lasselin / Performance Mélodie Lasselin / Musique Baptiste Legros & Quentin Conrate / Production : ZONE poème / co-production : Superamas (Happynest#3) / Soutiens : I-Portunus – Creative Europe, Institut Français à Paris, Ville de Lille, Région Hauts de-France, Troubleyn / Jan Fabre, la rose des vents scène nationale – Lille métropole + DRAC Hauts-de-France, , Théâtre Jacques Tati – Amiens, Théâtre Massenet – Lille, Latvian Center for Performance Art – Riga (Lettonie), Sala Hiroshima (Barcelone), Le Vivat d’Armentières, Théâtre de l’Oiseau-Mouche, Ballet du Nord – CCN, le Gymnase CDCN – Roubaix, Danse Dense, le Regard du Cygne, Latitudes Contemporaines

Album de chorégraphies (2021) Karima El Amrani

Chorégraphie et interprétation Karima El Amrani / Production : Compagnie SMITTEN / Soutiens en résidence et accompagnement : Micadanses dans le cadre de la résidence d’interprète, La Manufacture, Le Regard Du Cygne et Danse Dense

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 20 : Pixérécourt



Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/

Date complète :

© Jo Grabowski