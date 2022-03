Soirée partagée : Inizio – Francesca Ziviani et Inging – Jeanine Durning Le Regard du Cygne, 17 mars 2022, Paris.

L’équipe du Regard du Cygne est ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition du festival de danse Signes de Printemps ! La pluridisciplinarité traversera ce festival, mariant avec force la danse à la parole, la plastique, l’acrobatie, les images et bien sur la musique. Plonger l’être dans la vivacité de ses sens serait-il lui donner matière à créer du sens ? Faisons l’expérience ensemble du plus jeune âge au plus avancé.

Inizio – Francesca Ziviani

C’est le début de la fin ou un début sans fin. Inizio enchaine les commencements et les dénouements en s’intéressant aux origines : à cette première cellule de vie comme au personnage mythologique de Lilith. Déesse ou démon, née de la terre, libre et exilée, Lilith serait la première femme, apparue bien avant Ève. Dans un solo entre danse et théâtre, avec la folie comme moteur d’action et l’absurdité de l’existence comme horizon, Francesca Ziviani témoigne de cette genèse méconnue et mute en corps-manifeste. Pour tenter de retrouver une puissance d’action.

D’abord interprète pour Jean-Claude Gallotta, Yoann Bourgeois et François Veyrunes, FRANCESCA ZIVIANI développe sa propre écriture chorégraphique. Depuis 2017 elle crée quatre pièces au sein de sa compagnie Sens Intérieur Brut qui interroge le sens de la valeur humaine.

Inging – Jeanine Durning

En anglais les verbes qui se terminent par « ing » indiquent des actions qui sont en train de se faire et qui ne sont pas encore finies. Dans Inging, l’adaptation française de la performance de Jeanine Durning, Simon Tanguy plonge dans ce temps plus que présent. Immergé dans le public, déroulant un flux continu de paroles et de mouvements, le danseur accepte constamment que les choses changent, apparaissent et disparaissent. Entre pratique, monologue ou épreuve sportive, Inging poursuit un rythme effréné : celui des pensées, perpétuellement renouvelées.

SIMON TANGUY pratique le judo pendant 10 ans avant de devenir danseur et chorégraphe. Interprète pour Boris Charmatz et Maud Le Pladec, il développe sa propre écriture qui s’intéresse aux éléments qui nous dépassent et prépare une pièce de groupe pour 2023.

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville Paris 75020

Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville Paris 75020

