Soirée partagée – Gr Infini et Cie AmieAmi Théâtre Francine Vasse Nantes

Soirée partagée – Gr Infini et Cie AmieAmi Théâtre Francine Vasse, 3 février 2022, Nantes.

Gratuit : non Normal 10€ – Soutien 15€ – Réduit 5€ Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com Tout Public Le plateau partagé s’articule autour de deux propositions chorégraphiques surprenantes d’artistes nantais, où la scénographie et le visuel ont la part belle. Dans “PROJET h”, Gaël Rougegrez met en mouvement les représentations de la masculinité. Il nous emmène sur le “territoire des hommes” aux multiples facettes entre force, fragilité, sensualité et dérision. Pour cette pièce, il collabore avec Fredster, artiste graphiste, qui dans ses dessins explore la diversité des masculinités. De leur côté, avec “La Reverdie”, Pauline Bigot et Steven Hervouet imaginent une pièce chorégraphique traversée par deux êtres aux identités inclusives, à la fois humain, animal et végétal, à la peau peinte en bleu ou en jaune. Leur rencontre fera émerger une nouvelle mue de couleur verte, comme une métamorphose individuelle qui se voudrait également collective. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/soiree-partagee/

