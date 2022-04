Soirée partagée danse : Pode Ser & Cage Luynes Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 22:30:00

Luynes Indre-et-Loire

La Grange vous propose une soirée découverte danse à travers deux solos coup de poing qui explorent les contradictions de l'être. Pode Ser est un solo percutant – primé 5 fois à l'international – sur la difficulté d'être soi dans lequel Leïla Ka flirte librement avec les danses urbaines et contemporaines et la théâtralité. Cage est un cri lancé vers soi puis vers le monde dans lequel Marie Chapron tente de faire jaillir la créature intérieure.

+33 2 47 55 56 60

