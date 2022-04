Soirée “Parlons bouquins” Monsempron-Libos, 21 avril 2022, Monsempron-Libos. Soirée “Parlons bouquins” Monsempron-Libos

2022-04-21 – 2022-04-21

Monsempron-Libos Lot-et-Garonne 19h : échanges autour des livres

20h30 : projection du film “Seule la terre est éternelle” 19h : échanges autour des livres

20h30 : projection du film “Seule la terre est éternelle” +33 5 53 71 59 20 19h : échanges autour des livres

20h30 : projection du film “Seule la terre est éternelle” google

Monsempron-Libos

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Monsempron-Libos Autres Lieu Monsempron-Libos Adresse Ville Monsempron-Libos lieuville Monsempron-Libos Departement Lot-et-Garonne

Soirée “Parlons bouquins” Monsempron-Libos 2022-04-21 was last modified: by Soirée “Parlons bouquins” Monsempron-Libos Monsempron-Libos 21 avril 2022 Lot-et-Garonne Monsempron-Libos

Monsempron-Libos Lot-et-Garonne