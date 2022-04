Soirée “Paris-Roubaix” Saint-Méen-le-Grand, 29 avril 2022, Saint-Méen-le-Grand. Soirée “Paris-Roubaix” Saint-Méen-le-Grand

2022-04-29 – 2022-04-29

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine Saint-Méen-le-Grand L'office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban et le cinéma Le Celtic vous proposent une soirée événement le 29 avril prochain ! L'office de tourisme, gérant de l'Espace Tous à vélo avec Louison Bobet, se verra remettre au cours du mois d'avril le trophée de Louison Bobet pour sa victoire dans la course Paris-Roubaix en 1956. Souhaitant commémorer les champions du pays de Saint-Méen Montauban, terre de cyclisme, l'équipe de l'office de tourisme organise une projection du film "Sur le haut du pavé". Ce film documentaire réalisé par Maxime Boilon est une véritable immersion dans l'épreuve tant dans sa dimension sportive que organisationnelle et historique. La projection, qui se déroulera au cinéma Le Celtic, co-organisateur de l'événement, sera suivie d'un temps d'échange en compagnie de personnalités du milieu cycliste, telles que le médréacien Frédéric Guesdon, vainqueur à Roubaix en 1997, l'association des Amis de Paris-Roubaix mais aussi de l'association des Amis de Louison Bobet. D'autres surprises arriveront au cours des prochaines semaines. La soirée sera animée par Thierry Eon, l'un des speakers du Tour de France. Une exposition sur le thème du cyclisme sera également mise en place dans le hall d'entrée durant les semaines avant l'événement. Les tarifs habituels du cinéma Le Celtic sont appliqués pour la soirée. Réservations en ligne ou par téléphone. Renseignements auprès de l'office de tourisme au 02.99.09.58.04. cinema.le-celtic@orange.fr +33 2 99 09 49 21 https://www.le-celtic.com/

