Soirée « Paris je m’engage » Hôtel de Ville Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de la semaine parisienne de l’engagement, du 5 au 12 décembre 2023, la traditionnelle soirée « Paris Je m’engage » se déroulera le 5 décembre dans les salons de l’Hôtel de Ville. Découvrez le programme détaillé de cet événement… et engagez-vous !

Dans

le cadre de la semaine parisienne de l’engagement, la traditionnelle soirée «

Paris Je m’engage » se déroulera mardi

5 décembre dans les salons de l’Hôtel de Ville à partir de 18h.

Cet événement permet d’aller à la rencontre des associations qui agissent au

quotidien et de découvrir leurs différentes activités au travers d’ateliers ou

d’animations. C’est aussi l’occasion d’échanger avec des partenaires

associatifs ou institutionnels de l’engagement.

Plusieurs pôles thématiques

50 stands associatifs seront proposés

dans les thématiques suivantes :

Solidarité

Climat

Culture

Sport

Les dispositifs d’accompagnement

associatifs et de participation citoyenne de la Ville de Paris seront également

présents.

Le programme de la soirée

18h : ouverture des portes

1 8h30 : mot d’accueil d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques

mot d’accueil d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Maire de Paris en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques 18h45 : début des ateliers

début des ateliers 19h : début des tables rondes

début des tables rondes 20h : cocktail

cocktail 21h : fin de la soirée.

Table ronde dans les salons

– Au Salon des Arcades, table ronde sur » le Mécénat de Compétences pour Tous » organisée par Tous Bénévoles. À l’occasion du lancement de son site

sur le mécénat de compétences, destiné au grand public, l’association Tous

Bénévoles propose une table ronde qui réunira des spécialistes du sujet.

Experts, associations, salariés, entreprises témoigneront de leurs expériences.

– Au Salon Laurens, table ronde sur le Bénévolat de Compétences organisée par Passerelles et compétences. Trouver le bénévole spécialiste indispensable pour résoudre une question spécifique (communication, juridique, web, RH, finances…) ou pour le renforcement de son organisation, c’est possible ! Comme vont en témoigner pendant une heure des associations et des bénévoles experts qui les ont aidées.

Les collectes pendant la soirée

– A l’approche des fêtes de fin

d’année, la Fabrique de la Solidarité coordonne une collecte des Boîtes de Noël

Solidaires à destination des personnes en situation de précarité accompagnées

par les acteurs de la solidarité.

Le principe est simple : chacun est invité à

transformer une boîte vide en Boîte de Noël Solidaire contenant un petit mot ou

un dessin, des friandises, un produit d’hygiène, un accessoire chaud, un loisir

ou un jeu. La décoration de la boîte est au bon vouloir de chacun !

– L’association LUCIE récoltera des livres sous forme de don et les

proposera à la vente à un prix modeste afin de financer des opérations

solidaires pour aider les plus démunis et favoriser l’écologie. LUCIE récupère

tout type de livres, sans condition d’état ni de genre : plus d’informations ICI

Hôtel de Ville 3 rue de lobau 75004 Paris

