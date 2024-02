Soirée parents – Pâtisserie Salle Marcel Paul Varennes-Vauzelles, mardi 9 avril 2024.

Être parent, c’est une super aventure, mais ce n’est pas facile tous les jours ! Le quotidien et les tracas peuvent rapidement prendre le dessus sur la relation que l’on entretient avec son enfant. Aujourd’hui, les parents se posent beaucoup de questions et se sentent régulièrement épuisés face aux questionnements concernant les nouveaux enjeux sociaux.

Le Pôle Adulte Famille du Centre Social Municipal de Varennes-Vauzelles vous propose une série d’activités tout au long de l’année pour aider les parents d’enfant et d’adolescents ainsi que les futurs parents à mieux comprendre et gérer les difficultés du quotidien et retrouver un équilibre sain et heureux dans leur vie de famille.

Pâtisserie

C’est l’occasion d’apprendre, au côté d’un chocolatier professionnel, à réaliser un entremet au chocolat, que vous pourrez ramener chez vous pour le déguster en famille !

En partenariat avec David Roy, chocolatier formateur

Mardi 9 avril 2024 – 18h30/20h30

Salle Marcel Paul

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer aux activités. Tous les ateliers sont gratuits, sur inscription obligatoire.

Pour chacune de ces animations, un mode de garde pour vos enfants est possible (prévenir lors de votre inscription à une animation).

Renseignements auprès du Pôle adultes-familles au 06.20.44.99.85 – melanie.cousson@ville-varennes-vauzelles.fr

Retrouvez toutes nos animations sur ville-varennes-vauzelles.fr

