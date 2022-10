Soirée Parents / Ados – Semaine en Famille Lezay Lezay Catégories d’évènement: Deux-Svres

Espace jeunes Rue de Melle Lezay

2022-10-27 18:00:00 – 2022-10-27 23:00:00

Deux-Svres EUR Semaine en Famille Du 22 au 29 octobre Soirée Parents / Ados Jeudi 27 octobre de 18h à 23h à l’Espace jeune à Lezay Au programme : cuisine collective, repas partagé et jeux (pétanque, palet, time’s up…) Dès 12 ans

