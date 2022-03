Soirée parentalité Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Soirée parentalité

Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou, le jeudi 24 mars à 20:00

Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou, le jeudi 24 mars à 20:00

Comment contribuer au développement harmonieux des enfants « atypiques » ? Découvrez des outils adaptés aux besoins spécifiques des enfants à Haut potentiel. Venez partager un temps d’échange bienveillant animé par des professionnels : informations, découverte d’outils autour de la parentalité et partage d’expérience sur cette thématique, hypersensibilité, troubles Dys, TDA-H. Les intervenants : Emmanuelle BOTTREAU (sophrologue), Linda TERBECHE (intervenante psychoéducative), Julie FADIER (coach parentale), Eric VENDEE (enseignant) Association Prospective

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance

