Soirée Parcoursup

Meudon

Soirée Parcoursup Espace Val Fleury, 11 mars 2022, Meudon. Soirée Parcoursup

Espace Val Fleury, le vendredi 11 mars à 18:00

Venez partager un moment convivial lors duquel des spécialistes de l’orientation vous aideront à finaliser votre dossier parcoursup. Inquiet à l’idée de faire une erreur ? Tous vos vœux et lettres de motivation seront vérifiés !

Entrée libre

FAITES VOUS ACCOMPAGNER POUR OPTIMISER VOS CHANCES DE REUSSITE. Espace Val Fleury 2-4 rue des grimettes, 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T18:00:00 2022-03-11T19:00:00

