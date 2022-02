SOIREE PARANORMALE Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne Catégories d’évènement: Laval-sur-Vologne

Laval-sur-Vologne Vosges Laval-sur-Vologne 35 EUR SOIRÉES “PARANORMAL” Ouija, tarologie, numérologie, voyance, médiums, magnétiseurs…

Vous vous êtes déjà interrogés sur différents sujets paranormaux et vous aimeriez en savoir plus ? Ces soirées sont faites pour vous ! QUAND ?

Chaque premier vendredi du mois à partir de 20h CONCEPT

Chaque premier vendredi du mois, le Manoir vous propose de venir dîner à la lueur des bougies, dans un décor qui vous plongera directement dans l’ambiance de la soirée ! Initiation, récits, reportages, questions-réponses animeront votre repas. De petits groupes seront ensuite constitués afin de mettre en pratique les techniques qui vous auront été expliquées. Chaque groupe pourra s’exercer dans une des pièces du Manoir, accompagné au départ par une personne initiée. Soirée du vendredi 4 mars 2022 :

Nous débuterons les soirées paranormales par une initiation au ouija et au guéridon (vous allez tenter de faire tourner les tables !)

Cette activité sera proposées en collaboration avec Vosges Investigations Recherches Paranormal

Saurez-vous entrer en communication avec l’au-delà ? +33 6 87 99 19 92 https://www.lemanoirmaudit.com/soirees-paranormal Le Manoir Maudit

Laval-sur-Vologne

