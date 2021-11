Arcachon Arcachon Arcachon, Gironde Soirée Papote Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Soirée Papote Arcachon, 26 novembre 2021, Arcachon. Soirée Papote Rue Albert 1er Centre Social Arcachon

2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 Rue Albert 1er Centre Social

Arcachon Gironde Venez nombreux en famille partager un moment convivial autour d’une soirée jeux en partenariat avec l’association “Acti’ Jeux”. Repas “auberge espagnole” : Pensez à apporter un petit plat et/ou une boisson ! Venez nombreux en famille partager un moment convivial autour d’une soirée jeux en partenariat avec l’association “Acti’ Jeux”. Repas “auberge espagnole” : Pensez à apporter un petit plat et/ou une boisson ! +33 5 57 72 71 89 Venez nombreux en famille partager un moment convivial autour d’une soirée jeux en partenariat avec l’association “Acti’ Jeux”. Repas “auberge espagnole” : Pensez à apporter un petit plat et/ou une boisson ! droits réservés

Rue Albert 1er Centre Social Arcachon

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Rue Albert 1er Centre Social Ville Arcachon lieuville Rue Albert 1er Centre Social Arcachon