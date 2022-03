Soirée papotage Concarneau, 29 septembre 2022, Concarneau.

Soirée papotage Musée de la Pêche 3 rue Vauban Concarneau

2022-09-29 18:00:00 – 2022-09-29 Musée de la Pêche 3 rue Vauban

Concarneau Finistère Concarneau

Projet INdIGO

En présence de Morgan Deroiné, ingénieure biomatériaux et de Claire Allanos, chargée de projet européen, venez participer à un échange autour des objectifs et avancées du projet

INdIGO, dont l’objectif principal est la création d’engins de pêche résistants et biodégradables en milieu marin. Toute la chaîne de production des engins de pêche, depuis la formulation, la fabrication des filaments jusqu’à la mise au point des prototypes de filets est engagée. Le déploiement du filet en mer, les tests de durabilité, l’étude du vieillissement et de l’impact environnemental ainsi que l’analyse technique et économique sont également prévus.

Réservation sur la billetterie en ligne www.musee-peche.fr

+33 2 98 97 10 20 http://www.musee-peche.fr/

