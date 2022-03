Soirée papotage Concarneau, 10 mars 2022, Concarneau.

Soirée papotage Musée de la Pêche 3 rue Vauban Concarneau

2022-03-10 – 2022-03-10 Musée de la Pêche 3 rue Vauban

Concarneau Finistère Concarneau

Le Projet «MEDUSA » en question. Venez partager avec les apprenants et les référents du projet Modèle Expérimental sur la DUrabilité des SystèmesAquacoles (MEDUSA) du lycée Bréhoulou à Fouesnant et comprendre comment cette initiative répond aux besoins des professionnels aquacoles d’eau douce du Grand Ouest en expérimentant des systèmes éco-responsables, et prenant en compte les enjeux sur les ressources communes.

NB : une visite des serres aquacoles de Bréhoulou est proposée le samedi 19 mars, à l’occasion du week-end Télérama.

Réservation sur la billetterie en ligne www.musee-peche.fr

+33 2 98 97 10 20 http://www.musee-peche.fr/

Musée de la Pêche 3 rue Vauban Concarneau

