Soirée papillons de nuit Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Soirée papillons de nuit Cherbourg-en-Cotentin, 6 mai 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Soirée papillons de nuit Maison de l’éducation à l’environnement 356 rue des Algues Cherbourg-en-Cotentin

2022-05-06 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-06 22:30:00 22:30:00 Maison de l’éducation à l’environnement 356 rue des Algues

Une conférence sur le thème des papillons de nuit présenté par Monsieur Michel JEANNE. Une découverte passionnante de ces petites bêtes nocturnes.

maison.littoral.50110@cherbourg.fr +33 2 33 22 22 16 http://www.cherbourg.fr/

