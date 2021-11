Duhort-Bachen Duhort-Bachen Duhort-Bachen, Landes Soirée Palombière Duhort-Bachen Duhort-Bachen Catégories d’évènement: Duhort-Bachen

Duhort-Bachen Landes Duhort-Bachen EUR 15 Le comité des fêtes de Duhort-Bachen organise sa soirée palombière !

Rendez-vous le 27 novembre partir de 19h30 MENU 15€

Velouté Potiron Châtaigne, Entrecôte-Frites, Salade-Fromage, Gâteau Basque, Café – Vin TAPAS

Assiette

Charcuterie/Fromages 6€

Assiette calamars 3 €

+33 6 14 36 53 29

Duhort-Bachen

