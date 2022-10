Soirée Palo-Ween chez Palomano Palomano Clichy Catégories d’évènement: Clichy

île de France

Soirée Palo-Ween chez Palomano Palomano, 29 octobre 2022, Clichy. Du samedi 29 octobre 2022 au dimanche 30 octobre 2022 :

dimanche

de 18h30 à 20h30

samedi

de 19h30 à 21h30

. payant 39€ par enfant Un enfant doit être accompagné d’un adulte.

Pour Halloween, le parc Palomano-City organise la soirée Palo-Ween le week-end du 29 octobre. Pour Halloween, le parc Palomano-City organise la soirée Palo-Ween sur 2 créneaux : – Le samedi 29 octobre pour les 6-10 ans de 19h30 à 21h30 – Le dimanche 30 octobre pour les 3-6 ans de 18h30 à 20h30 Palomano-City a été envahi par des comédiens, magiciens, conteurs d’histoires qui proposent des jeux, des intrigues, des énigmes et des activités manuelles. Pour l’occasion, dans le supermarché, réside le druide maléfique qui défie ses visiteurs de déceler la recette de sa potion, l’aéroport se transforme et accueille le magicien d’Azur, la Fée pailletée occupe le salon de beauté pour couvrir les passagers de paillettes, la bibliothèque est habitée par la sorcière des ténèbres qui conte à son public ses histoires les plus mystérieuses, et bien d’autres surprises… Pour en savoir plus : Un enfant doit être accompagné d’un adulte. 2 adultes maximum par réservation d’enfant. Sirops à disposition (sans frais supplémentaires) Petit snack : sandwich, chips et compote – 7€ sur place. Réservation sur le site internet de Palomano. Palomano, la cité des enfants Actualité Palomano 125 boulevard Jean Jaurès 92110 Clichy Contact : https://palomano.com 09 73 88 42 43 https://palomano.qweekle.com/shop/palomano/booking?lang=fr

