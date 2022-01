Soirée Palestine Martigues, 4 février 2022, Martigues.

Soirée Palestine

2022-02-04 18:00:00

Martigues

– Projection du documentaire « D’un exil à l’autre » réalisé par Besela Abou Hamed, Palestinienne vivant actuellement à Marseille.

» Un documentaire sur le parcours migratoire de mon père. Né dans la région de Haïfa en 1936, il a vécu la Nabkba. En 1948, il émigre en Syrie, où il reconstruit sa vie, avant de fuir à nouveau en 2012, après les bombardements du camp de Yarmouk, près de Damas. il décède à Marseille en 2018. Ce parcours personnel retrace aussi l’histoire des Palestiniens. «



– Repas Palestinien à petit prix au profit du Collectif.



– Chansons palestiniennes et moyen-orientales par Basela Abou Hamed accompagnée de Matthias Comby au Oud, et lectures de textes de Mahmoud Darwish, en français et en arabe.

Le collectif Solidarité Palestine et la MJC de Martigues proposent une soirée Palestine : projection, échanges, repas et chansons.

mjc.martigues@wanadoo.fr +33 4 42 07 05 36 http://www.mjc-martigues.com/

