Soirée paillettes avec Pam et Stan au bar Ma Bel’Epok Saint-Quentin, samedi 9 mars 2024.

Samedi 9 mars à 20h, venez profiter d’une soirée paillettes et d’un concert live avec Pam et Stan au Bar Ma Bel’Epok !

Concert de variété française et internationale.

110 rue de Général Leclerc, 02100 Saint-Quentin.

Téléphone : 03 23 62 66 53 00 0 .

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

