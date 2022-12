Soirée « pagode » brésilienne, repas, cocktails… avec le groupe Banda do Mato Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Soirée « pagode » brésilienne, repas, cocktails… avec le groupe Banda do Mato Figeac, 7 janvier 2023, Figeac . Soirée « pagode » brésilienne, repas, cocktails… avec le groupe Banda do Mato 5 rue du crussol L’arrosoir Figeac Lot L’arrosoir 5 rue du crussol

2023-01-07 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-07

Lot Pas de scène, pas d’heure précise, juste une soirée chaleureuse, conviviale, musicale, cela s’appelle au Brésil une « pagode » où la nuit dans les bars, on se détend, on tchatche, on rit, on boit quelques bières et dans un coin de la salle autour d’une table surgit une envie de musique, de manière informelle… uma delicia ! @arrosoir Figeac

