Soirée paëlla Villeneuve-de-Duras Villeneuve-de-Duras Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-de-Duras

Soirée paëlla Villeneuve-de-Duras, 26 mars 2022, Villeneuve-de-Duras. Soirée paëlla Villeneuve-de-Duras

2022-03-26 19:30:00 – 2022-03-26

Villeneuve-de-Duras Lot-et-Garonne Villeneuve-de-Duras 10 10 EUR Cette soirée vous fera vivre un moment magique !

Thierry Geoffre, vous accueillera dès l’apéritif avec de la magie. De tables en tables, vous retrouverez votre âme d’enfant, vous laissant surprendre par ses tours !

Le repas se poursuit ensuite et sur scène, notre homme de la soirée vous fera une démonstration de mentalisme époustouflante. Arrive le dessert et le clou de la soirée : l’hypnose ! Ici, point de risque de ridicule, Thierry Geoffre vous fera voyager, vivre des sensations hallucinantes… sans moquerie !

Bénéfices au profit de l’association 2 L dans le désert engagée dans le trophée roses des sables 2022 rallye humanitaire 100% féminin.

Villeneuve-de-Duras

