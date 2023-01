Soirée Paëlla Sewen Sewen Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Sewen

Soirée Paëlla Sewen, 10 février 2023, Sewen . Soirée Paëlla Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin

2023-02-10 19:00:00 – 2023-02-10 23:59:00 Sewen

Haut-Rhin EUR Venez vous régaler à la soirée Paëlla géante. Le groupe Santa Esmeralda animera la soirée avec une ambiance autrichienne, après-ski et années 80. Sur réservation. Venez vous régaler à la soirée Paëlla géante. Le groupe Santa Esmeralda animera la soirée avec une ambiance autrichienne, après-ski et années 80. Sur réservation. +33 3 89 48 96 37 Sewen

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Sewen Autres Lieu Sewen Adresse Route du Ballon d'Alsace Sewen Haut-Rhin Ville Sewen lieuville Sewen Departement Haut-Rhin

Sewen Sewen Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sewen/

Soirée Paëlla Sewen 2023-02-10 was last modified: by Soirée Paëlla Sewen Sewen 10 février 2023 Haut-Rhin Route du Ballon d'Alsace Sewen Haut-Rhin Sewen

Sewen Haut-Rhin