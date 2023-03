Soirée paëlla Salle des Fêtes Quinssaines Catégories d’Évènement: Allier

Allier Une soirée paëlla est organisée à la salle des Fêtes de Quinssaines le samedi 28 avril à partir de 19h00. +33 6 59 71 90 40 https://ravens-quinssaines-montlucon.kalisport.com/ Salle des Fêtes 3 rue de la Mairie Quinssaines

