Soirée paëlla
Saint-Silvain-Bas-le-Roc, Creuse
2022-05-14

18€/adulte – 9€/enfants – Vins non compris – A partir de 20h – Sur réservation avant le 9 mai 2022 par téléphone
Organisation du Comité des fêtes – Soirée dansante

Menu : Sangria, Paëlla (plat de remplacement pour ceux qui n'aiment pas), Fromage/Salade, Tarte aux fruits, Café

