Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes, Morcenx-la-Nouvelle SOIRÉE PAELLA Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

SOIRÉE PAELLA Morcenx-la-Nouvelle, 23 octobre 2021, Morcenx-la-Nouvelle. SOIRÉE PAELLA 2021-10-23 – 2021-10-23

Morcenx-la-Nouvelle Landes Morcenx-la-Nouvelle 8 EUR Le Morcenx Arengosse FC organise une soirée Paëlla ! Venez profitez d’un moment convivial autour d’un bon repas. Le 23 octobre 2021 à 20h00 à la salle du Maroc à Morcenx-la-Nouvelle. Les inscriptions se font à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais (avant le 15 octobre). 100 personnes maximum. Pass sanitaire obligatoire.

Menu adultes 10€ : Paëlla/Tarte aux pomme/Café – Menu enfants 8€: Poulet/Pomme rösti/Tarte aux pommes. Soirée Paëlla à 20h00 à la salle du Maroc à Morcenx-la-Nouvelle. Les inscriptions se font à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais (avant le 15 octobre). 100 personnes maximum. Pass sanitaire obligatoire. Adultes 10€ : Paëlla/Tarte aux pomme/Café – Enfants 8€: Poulet/Pomme rösti/Tarte aux pommes. +33 5 58 04 79 50 Le Morcenx Arengosse FC organise une soirée Paëlla ! Venez profitez d’un moment convivial autour d’un bon repas. Le 23 octobre 2021 à 20h00 à la salle du Maroc à Morcenx-la-Nouvelle. Les inscriptions se font à l’Office de Tourisme du Pays Morcenais (avant le 15 octobre). 100 personnes maximum. Pass sanitaire obligatoire.

Menu adultes 10€ : Paëlla/Tarte aux pomme/Café – Menu enfants 8€: Poulet/Pomme rösti/Tarte aux pommes. MORCENX ARENGOSSE FC dernière mise à jour : 2021-10-01 par OT Morcenx

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Ville Morcenx-la-Nouvelle lieuville 44.02965#-0.91068