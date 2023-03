Soirée Paëlla géante Morcenx-la-Nouvelle OT Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’Évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Soirée Paëlla géante, 8 juillet 2023, Morcenx-la-Nouvelle OT Morcenx Morcenx-la-Nouvelle. Soirée Paëlla géante Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes

2023-07-08 19:30:00 – 2023-07-08 Morcenx-la-Nouvelle

Landes Morcenx-la-Nouvelle Organisé par le CAM Tennis de table

Si pluie à la Distillerie Organisé par le CAM Tennis de table

Si pluie à la Distillerie +33 6 85 11 66 33 CAM Tennis de table pixabay

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2023-03-02 par OT Morcenx

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes OT Morcenx Ville Morcenx-la-Nouvelle OT Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Departement Landes Lieu Ville Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle OT Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle ot morcenx morcenx-la-nouvelle/

Soirée Paëlla géante 2023-07-08 was last modified: by Soirée Paëlla géante Morcenx-la-Nouvelle 8 juillet 2023 Landes Morcenx-la-Nouvelle OT Morcenx Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes

Morcenx-la-Nouvelle OT Morcenx Morcenx-la-Nouvelle Landes