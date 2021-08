Fumel Fumel Fumel, Lot-et-Garonne Soirée paëlla Fumel Fumel Catégories d’évènement: Fumel

Lot-et-Garonne

Soirée paëlla Fumel, 26 août 2021, Fumel. Soirée paëlla 2021-08-26 19:00:00 – 2021-08-26

Fumel Lot-et-Garonne Fumel 3.5 3.5 EUR Une soirée paëlla est organisée. Ambiance gipsy avec le groupe “KAMINO”.

Buvette sur place. Une soirée paëlla est organisée. Ambiance gipsy avec le groupe “KAMINO”.

Buvette sur place. +33 6 45 45 44 10 Une soirée paëlla est organisée. Ambiance gipsy avec le groupe “KAMINO”.

Buvette sur place. fumel dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Fumel, Lot-et-Garonne Autres Lieu Fumel Adresse Ville Fumel lieuville 44.49736#0.97074