Soirée Paëlla du Nouvel An à l'Épicéa 4606 Route des Fontaines Bar-restaurant l'Épicéa Bellefontaine Jura

2022-12-31 19:00:00 – 2023-01-01 01:00:00

Bar-restaurant l’Épicéa 4606 Route des Fontaines

Bellefontaine

Jura Le Bar-Restaurant l’Épicéa vous propose une soirée Paëlla pour fêter la nouvelle année ! Bonne ambiance assurée pour cette soirée aux accents ibériques ! Sur réservation au 03 84 33 33 62 / 06 38 96 82 22.

Prix : 22 € par personne. tambouille0210@gmail.com +33 3 84 33 33 62 Bar-restaurant l’Épicéa 4606 Route des Fontaines Bellefontaine

