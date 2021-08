Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Soirée Paella Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Capvern Hautes-Pyrénées Vendredi 13 août à la salle des Fêtes de CAPVERN

Soirée Paella Organisée par Minjo d’Ici

Au menu :

Tapas

Paella

Pêche Melba

Ambiance musicale assurée ! Tarif : Repas – Adultes 16€ – Enfants 10€

Uniquement sur réservation à la Mairie de Capvern ou à la buvette du marché. +33 7 86 28 51 46 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

