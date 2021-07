Boismont Boismont Boismont, Somme Soirée Paella Boismont Boismont Catégories d’évènement: Boismont

Boismont Somme Boismont 15 15 Menu adulte : Kir / Paëlla ou assiette anglaise (à commander à l’inscription) / Fromage / Tarte et café

Menu enfant: Paëlla ou charcuterie / Dessert. SOIRÉE ANIMÉE PAR GUILLAUME ROBERT (chanteur du groupe « Covercast ») & RETRAITE AUX FLAMBEAUX. Aucune inscription sur place ne pourra être prise en compte. Organisé par l’ ASSOCIATION DES FÊTES ET CÉRÉMONIES DE BOISMONT-PINCHEFALISE-BRETEL. Menu adulte : Kir / Paëlla ou assiette anglaise (à commander à l’inscription) / Fromage / Tarte et café

