Soirée Paëlla Beaussais-Vitré Beaussais-Vitré Catégories d’Évènement: Beaussais-Vitré

Deux-Sèvres

Soirée Paëlla, 18 mars 2023, Beaussais-Vitré Beaussais-Vitré. Soirée Paëlla Salle des fêtes Beaussais-Vitré Deux-Sèvres

2023-03-18 – 2023-03-18 Beaussais-Vitré

Deux-Sèvres Beaussais-Vitré 8 8 EUR Soirée Paëlla Samedi 18 mars salle des fêtes de Beaussais-Vitré à 19h30 Organisée par la chorale « La Lambelle » dans une ambiance festive Réservation au 07 81 52 83 06 Tarif : adulte 18€ / Enfant (6 à 12 ans) 8€

Date limite de réservation : 1er mars Soirée Paëlla Samedi 18 mars salle des fêtes de Beaussais-Vitré à 19h30 Organisée par la chorale « La Lambelle » dans une ambiance festive Réservation au 07 81 52 83 06 Tarif : adulte 18€ / Enfant (6 à 12 ans) 8€

Date limite de réservation : 1er mars +33 7 81 52 83 06 La Choralle La Lambelle Pixabay

Beaussais-Vitré

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Beaussais-Vitré, Deux-Sèvres Autres Lieu Beaussais-Vitré Adresse Salle des fêtes Beaussais-Vitré Deux-Sèvres Ville Beaussais-Vitré Beaussais-Vitré lieuville Beaussais-Vitré Departement Deux-Sèvres

Soirée Paëlla 2023-03-18 was last modified: by Soirée Paëlla Beaussais-Vitré 18 mars 2023 Beaussais-Vitré Deux-Sèvres Salle des fêtes Beaussais-Vitré Deux-Sèvres

Beaussais-Vitré Beaussais-Vitré Deux-Sèvres