Soirée Paëlla

Soirée Paëlla, 29 octobre 2022, . Soirée Paëlla



2022-10-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-29 22:30:00 22:30:00 Samedi 29 octobre, 19h, espace Mont Gerbasssou à Ambazac. Menu : Verre de bienvenue, entrée, plat, fromage et dessert. Menu enfant : Lasagne, tarte. Tarif : 20€ / adulte (vins non compris) ; 8€ pour les -12 ans et gratuit pour les -6 ans. Animation musicale sur place. Inscriptions jusqu’au 23 octobre. Informations et réservations : Thomas au 07 82 71 68 71 ou Ghislaine au 06 87 08 21 18. Ambazac Rugby Club organise une soirée paëlla spéciale Happy Halloween. Un concours du costume le plus effrayant (adultes et enfants) sera organisé alors venez déguisés ! dernière mise à jour : 2022-09-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville