BASE NAUTIQUE DE CHARDES, le jeudi 22 juillet à 16:30

La MJC Champ Libre met en place une soirée PADDLE à la BASE NAUTIQUE DE CHARDES sur la commune de L’ISLE JOURDAIN. L’association MCK fera le prêt de matériel et l’activité sera animée par une personne diplômée. Elle est réservée à un public sachant nager. Créneau tous les 45′. Chacun vient et repart entre 16h30 et 19h30.

1€ adhérent MJC et 2€ non adhérent

Découverte du PADDLE (activité sur l’eau) BASE NAUTIQUE DE CHARDES AVENUE DE LA VIENNE 86150 L’ISLE JOURDAIN L’Isle-Jourdain Vienne

2021-07-22T16:30:00 2021-07-22T19:30:00

