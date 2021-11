Mercuès Mercuès 46090, Mercuès Soirée Os de Canard au Château Les Bouysses Mercuès Mercuès Catégories d’évènement: 46090

Mercuès 46090 Mercuès La cave Vinovalie des Côtes d’Olt vous invite au Château Les Bouysses pour une soirée “Os de Canard” le jeudi 18 novembre à 19h Au menu : Apéritif

Soupe de fromage

Os de canard (1/2 carcasse, aiguillette, manchon, cœur, cou, gésier)

Petits légumes de saison

Tarte aux noix

Vins inclus pendant le repas

Tarif : 25€ / personne Inscriptions et règlements obligatoires avant le 16 novembre : 05 65 30 57 80 ; magasin.parnac@vinovalie.com Places limitées

Pass sanitaire obligatoire ©vinovalie

