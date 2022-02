Soirée Ornithologie avec la Maison du Tourisme Guipry-Messac Guipry-Messac Catégories d’évènement: Guipry-Messac

Ille-et-Vilaine

Soirée Ornithologie avec la Maison du Tourisme Guipry-Messac, 24 juin 2022, Guipry-Messac. Soirée Ornithologie avec la Maison du Tourisme Guipry-Messac

2022-06-24 20:00:00 – 2022-06-24

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine Guipry-Messac En partenariat avec Patrice Vannier. A la tombée de la nuit, venez profiter d’une balade à la découverte du cris de l’engoulevent. Animation gratuite sur inscription. Rendez-vous devant la Maison du Tourisme tourisme@guipry-messac.bzh +33 2 99 34 61 60 En partenariat avec Patrice Vannier. A la tombée de la nuit, venez profiter d’une balade à la découverte du cris de l’engoulevent. Animation gratuite sur inscription. Rendez-vous devant la Maison du Tourisme Guipry-Messac

dernière mise à jour : 2022-02-25 par SI – GUIPRY-MESSAC

Détails Catégories d’évènement: Guipry-Messac, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Guipry-Messac Adresse Ville Guipry-Messac lieuville Guipry-Messac Departement Ille-et-Vilaine

Soirée Ornithologie avec la Maison du Tourisme Guipry-Messac 2022-06-24 was last modified: by Soirée Ornithologie avec la Maison du Tourisme Guipry-Messac Guipry-Messac 24 juin 2022 Guipry-Messac ille-et-vilaine

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine