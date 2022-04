SOIREE ORIGNALE « SOUKAMO » Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-06-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-25 Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt 201 Route de Machet

Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle Saint-Sauveur Une soirée propice aux « bons mots » sur le principe d’une scène ouverte : poésie, théâtre, chanson, slam… toutes les disciplines sont les bienvenues !

Samedi 25 juin à 19h

Tout public, gratuit.

Formule restauration sur inscription 03 83 71 23 25 ou par mail maisondelaforet@ccvp.fr maisondelaforet@ccvp.fr +33 3 83 71 23 25 http://maisondelaforet-piemontvosgien.com/ Lieu-dit Norroy – Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur

