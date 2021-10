Saint-Boès Saint-Boès Pyrénées-Atlantiques, Saint-Boès Soirée orientale : Repas spectacle Saint-Boès Saint-Boès Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Boès

Soirée orientale : Repas spectacle Saint-Boès, 6 novembre 2021, Saint-Boès. Soirée orientale : Repas spectacle 2021-11-06 20:00:00 – 2021-11-06

Saint-Boès Pyrénées-Atlantiques Saint-Boès 16 EUR Repas : Couscous, délices d’Orient, thé à la menthe et café.

Démonstration de danses du monde. Repas : Couscous, délices d’Orient, thé à la menthe et café.

Démonstration de danses du monde. Repas : Couscous, délices d’Orient, thé à la menthe et café.

Démonstration de danses du monde. Amina dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Boès Autres Lieu Saint-Boès Adresse Ville Saint-Boès lieuville 43.52699#-0.80826