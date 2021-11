Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Soirée orientale du Téléthon Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Soirée orientale du Téléthon Biscarrosse, 13 novembre 2021, Biscarrosse. Soirée orientale du Téléthon Salle ST EXUPÉRY 263 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse

2021-11-13 – 2021-11-13 Salle ST EXUPÉRY 263 Avenue Saint-Exupéry

Biscarrosse Landes 15 15 EUR Le Téléthon de Biscarrosse vous propose une soirée orientale à la salle St-Exupéry. Repas préparé par Les délices de l’orient. Pass sanitaire obligatoire.

Réservations : 06 60 80 88 18 Le Téléthon de Biscarrosse vous propose une soirée orientale à la salle St-Exupéry. Repas préparé par Les délices de l’orient. Pass sanitaire obligatoire.

Réservations : 06 60 80 88 18 +33 6 60 80 88 18 Le Téléthon de Biscarrosse vous propose une soirée orientale à la salle St-Exupéry. Repas préparé par Les délices de l’orient. Pass sanitaire obligatoire.

Réservations : 06 60 80 88 18 pxhere

Salle ST EXUPÉRY 263 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Salle ST EXUPÉRY 263 Avenue Saint-Exupéry Ville Biscarrosse lieuville Salle ST EXUPÉRY 263 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse