Soirée Orchestres d’Harmonie Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Soirée Orchestres d’Harmonie Complexe culturel de l’Angelarde, 2 juin 2022, Châtellerault. Soirée Orchestres d’Harmonie

Complexe culturel de l’Angelarde, le jeudi 2 juin à 20:00

Le conservatoire Clément Janequin met en valeur les cuivres lors d’une semaine riche en découvertes ! Le public pourra apprécier la diversité de cette grande famille instrumentale, avec un répertoire allant de la musique baroque au funk … Cette troisième soirée mettra à l’honneur les orchestres d’harmonie locaux : l’harmonie junior et l’orchestre d’harmonie du Pays Châtelleraudais, auxquels se joindront élèves et enseignants du conservatoire…

gratuit, billetterie à retirer au conservatoire à compter du lundi 16 mai,

Cuivres en scène Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-02T20:00:00 2022-06-02T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Complexe culturel de l'Angelarde Adresse 44 rue de l'Angelarde 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Complexe culturel de l'Angelarde Châtellerault Departement Vienne

Complexe culturel de l'Angelarde Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Soirée Orchestres d’Harmonie Complexe culturel de l’Angelarde 2022-06-02 was last modified: by Soirée Orchestres d’Harmonie Complexe culturel de l’Angelarde Complexe culturel de l'Angelarde 2 juin 2022 Châtellerault Complexe culturel de l'Angelarde Châtellerault

Châtellerault Vienne