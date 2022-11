Soirée Orchestres, 14 décembre 2022, .

Soirée Orchestres



2022-12-14 – 2022-12-14

Le Dr Ali Hamdan est né au Sénégal et y a vécu 20 ans. Son association SAMBEN, se met au service des populations démunies et pénalisées par leur situation géographique. Il parcourt en long et en large le Sénégal. L’association SAMBEN est constituée des professionnels de santé, tous engagés sur la base des valeurs de solidarité et de générosité.

Apprendre à jouer dans un orchestre, en suivant la baguette d’un chef, voici bien là l’objectif des classes d’orchestre Benjamin et Junior du Conservatoire ! Réunissant une grande partie des élèves instrumentistes à cordes en cycle 1 et 2, auquel s’ajoute une poignée d’instrumentistes à vent, ce concert de Noël s’ouvrira sur le premier Choral de l’Oratorio de Noël de J.S. Bach. Suivront ensuite des œuvres de Corelli, Mozart, Kabalevky et Elgar.

Dans une deuxième partie, vous entendrez les magnifiques suites de Peer Gynt de Grieg. Voyage dans les contrées fantastiques norvégiennes qui retrace l’histoire de cet anti héros.



L’entrée du concert est gratuite avec une participation libre au profit de l’association. Une urne accueillera les dons des généreux spectateurs.



● Orchestre Benjamin

● Orchestre Junior

● Chant – Mathilde Louvat

● Guillaume Rabier – direction.

Le Dr Ali Hamdan est cardiologue, spécialiste en médecine humanitaire et épidémiologie. En 2007, il décide de créer une association médicale à but non lucratif, SAMBEN. Depuis 15 ans 60 000 enfants ont pu être soignés grâce à elle.

