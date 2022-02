Soirée “Opéra On” Conservatoire de Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Conservatoire de Marseille, le lundi 28 février à 19:00

18H30 – Salle Magaud – Conservatoire Pierre Barbizet Au programme Présentation de l’édition 2022 du Festival d’Aix par Timothée Picard, dramaturge et conseiller artistique du Festival Concert des élèves du Conservatoire À cette occasion, sera présenté le dispositif Opéra ON qui s’adresse aux 18-30 ans afin qu’ils puissent découvrir l’opéra et les productions du Festival d’Aix dans des conditions privilégiées. Si vous êtes intéréssé.es, vous pouvez vous inscrire (gratuitement) au dispositif en cliquant sur ce lien : [https://festival-aix.com/fr/festival-daix/passerelles/opera](https://festival-aix.com/fr/festival-daix/passerelles/opera) ♫♫♫ Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

