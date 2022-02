SOIREE OPERA Mélody LOULEDJAN – Giulio ZAPPA Centre culturel de Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

SOIREE OPERA Mélody LOULEDJAN – Giulio ZAPPA Centre culturel de Cassis, 14 avril 2022, Cassis. SOIREE OPERA Mélody LOULEDJAN – Giulio ZAPPA

Centre culturel de Cassis, le jeudi 14 avril à 20:30

Interprété par Mélody LOULEDJAN – Giulio ZAPPA Pour leur première collaboration discographique, ils choisissent pour thème un programme incarnant l’histoire de leur rencontre, celle de deux cultures linguistiques, stylistiques et musicales : les Romances en français méconnues de Rossini et Donizetti.

A partir de 18€

♫OPÉRA♫ Centre culturel de Cassis 20, avenue Emmanuel Agostini, 13260 Cassis Cassis Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T20:30:00 2022-04-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cassis Autres Lieu Centre culturel de Cassis Adresse 20, avenue Emmanuel Agostini, 13260 Cassis Ville Cassis lieuville Centre culturel de Cassis Cassis Departement Bouches-du-Rhône

Centre culturel de Cassis Cassis Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassis/

SOIREE OPERA Mélody LOULEDJAN – Giulio ZAPPA Centre culturel de Cassis 2022-04-14 was last modified: by SOIREE OPERA Mélody LOULEDJAN – Giulio ZAPPA Centre culturel de Cassis Centre culturel de Cassis 14 avril 2022 Cassis Centre culturel de Cassis Cassis

Cassis Bouches-du-Rhône