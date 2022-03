Soirée Opéra – Hommage à Rossini avec Mélody Louledjan et Giulio Zappa Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

Soirée Opéra – Hommage à Rossini avec Mélody Louledjan et Giulio Zappa Cassis, 14 avril 2022, Cassis. Soirée Opéra – Hommage à Rossini avec Mélody Louledjan et Giulio Zappa Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

2022-04-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-14 22:00:00 22:00:00 Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis Hommage à Rossini

Interprété par Mélody LOULEDJAN – Giulio ZAPPA

Pour leur première collaboration discographique, ils choisissent pour thème un programme incarnant l’histoire de leur rencontre, celle de deux cultures linguistique, stylistique et musicales :

les Romances en français méconnues de Rossini et Donizetti.



Tarif : 22 € par personne – 18 € pour les adhérents CCC

Tarif duo : 36 €

Places assises non numérotées (placement libre).



Billetterie disponible sur le site internet de l’Office de Tourisme de Cassis

ou au Centre Culturel de Cassis.



L’Office de Tourisme accepte les paiements par chèques vacances. Au Centre Culturel 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis

