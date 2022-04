Soirée Open Mine La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Soirée Open Mine

La Mine Ressourcerie, le vendredi 22 avril

La Mine Ressourcerie, le vendredi 22 avril à 17:00

L’Open mine est une avant première du Festival #3 la Mine Numérique [Re]ssource qui se tiendra le 13, 14 et 16 mai prochain. C’est l’occasion de rencontrer quelques acteurs du festival : – l’IUT de Cachan présentera leur projet de presse plastique. – La Tréso parlera du lien entre le Fablab et réemploi. – Le FabLab de la Mine présentera les possibilités de couture d’une brodeuse numérique. C’est un moment entre présentation/ échange pour comprendre et discuter des enjeux du réemploi liés au numérique. Crédit visuel : Figures libres. Venez, c’est moins drôle sans vous ! La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

