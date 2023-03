Soirée Open Mic à la Charpente à Amboise Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Indre-et-Loire Soirée Open Mic avec live band à La Charpente à Amboise, le 17 mars à 20h00. Co-organisé par le collectif « Veston Léger » et la MJC d’Amboise.

Warm-up : Edash Quata & Bash

Musiciens : Dorris Biayenda ( batterie), Antoine Guillemette ( basse), Alvin Amaïzo ( guitare), Jonas Muel ( saxophone).

5€ sur place – 2.50€ prévente et adhérents MJC

+33 2 47 57 29 56

