Soirée Open Air Robin Leon

Robin Leon, le phénomène de Schlagermusik, vous donne rendez-vous aux Jardins de l'Altwasser à Drusenheim le samedi 25 juin 2022 à 20h pour fêter le début de l'été ! L'orchestre des Riedtaler aura le plaisir de lancer la soirée en première partie.Buvette et petite restauration sur place. Soirée Open Air avec solution de repli.

