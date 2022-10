SOIRÉE ONYX AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-10-20 18:00:00 – 2022-10-20 21:00:00

Meurthe-et-Moselle 4.5 EUR Qui n’a jamais eu envie de visiter un musée en soirée ? C’est ce que vous propose le musée des Beaux-Arts de Nancy. Pour ce second rendez-vous des « Jeudis écran noir » organisé en collaboration avec le FRAC Lorraine, le musée des Beaux-Arts invite Estelle Chrétrien et Charwei Tsai à échanger sur leur pratique et leur parcours artistique. Estelle Chrétien présentera son oeuvre « Là » 2020 (vidéo couleur, boucle de 2’37 ») de sa collection personnelle et Charwei Tsai, l’oeuvre « Circle II » 2011 (vidéo couleur de 40 ») de la collection du Frac Lorraine. Un échange sera ensuite modéré par Margot Delalande, chargée des partenariats et des projets hors-les-murs au FRAC Lorraine. Les deux créations seront visibles du 20 octobre 2022 au 20 mars 2023 dans l’espace de projection permanent de l’auditorium. +33 3 83 85 30 01 https://musee-des-beaux-arts.nancy.fr/accueil-145.html Musée de l’école de Nancy 3 place stanislas Nancy

