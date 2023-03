Soirée Olympiades – FunSpace Fun Space, 11 mars 2023, Sens .

Soirée Olympiades – FunSpace

2023-03-11 19:00:00 – 2023-03-11 23:00:00

Soirée Olympiades

Constituez une équipe de 4 (avec au moins un enfant de moins de 10 ans) entre amis, en famille ou directement sur place avec des inconnus.

Affrontez-vous par équipe, dans nos épreuves les plus dingues au sein du parc de trampolines ! Participez à ce moment sportif et fun, pour vous amuser mais aussi pour gagner ou venez simplement encourager votre équipe favorite !!! Ambiance de folie garantie

Des cadeaux et des entrées gratuites sont à gagner !! (A valoir dès le lendemain)

Samedi 11 Mars, Save the date, ça va être fun et sportif !

Entrée libre

Nos autres parcs d’activités (parc de jeux, parc d’escalade et réalité virtuelle) sont ouverts non stop (tarifs habituels) jusqu’à 23h pour les petits et les grands.

Bar et restauration ouverts toute la soirée : nos délicieux burgers, nos savoureuses salades, nos authentiques pokebowls et autres gourmandises seront à déguster, ainsi que nos boissons et cocktails préparés avec tout notre amour.

Fun Space, 2 boulevard des Vauguillettes, 89100 Sens

Informations : 09 70 19 10 80 ou contact@funspace.fr

